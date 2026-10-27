CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|CA Immobilien-Investment im Blick
|
27.10.2026 10:03:29
ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in CA Immobilien von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem CA Immobilien-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 30,15 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33,167 CA Immobilien-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 716,42 EUR, da sich der Wert eines CA Immobilien-Anteils am 23.10.2026 auf 21,60 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 28,36 Prozent vermindert.
Insgesamt war CA Immobilien zuletzt 1,97 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG
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