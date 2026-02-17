ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CA Immobilien-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurden CA Immobilien-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 27,50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 36,364 CA Immobilien-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 927,27 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 7,27 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für CA Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 2,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at