ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CA Immobilien von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das CA Immobilien-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren CA Immobilien-Anteile an diesem Tag 15,72 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die CA Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,361 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.03.2026 auf 25,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 164,12 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 164,12 EUR entspricht einer Performance von +64,12 Prozent.

Der Marktwert von CA Immobilien betrug jüngst 2,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at