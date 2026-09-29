CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|Lohnendes CA Immobilien-Investment?
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29.09.2026 10:03:33
ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CA Immobilien von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades CA Immobilien-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 31,40 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die CA Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 3,185 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 28.09.2026 71,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,30 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,98 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von CA Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG
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