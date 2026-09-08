CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|CA Immobilien-Anlage im Blick
|
08.09.2026 10:03:40
ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein CA Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem CA Immobilien-Papier via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 36,25 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,759 CA Immobilien-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 64,28 EUR, da sich der Wert eines CA Immobilien-Anteils am 07.09.2026 auf 23,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 35,72 Prozent.
Zuletzt ergab sich für CA Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 2,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG
Nachrichten zu CA Immobilien
|
07.09.26
|ATX aktuell: ATX liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.09.26
|Börse Wien in Grün: ATX klettert mittags (finanzen.at)
|
07.09.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Montagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07.09.26
|Montagshandel in Wien: ATX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.09.26
|Verluste in Wien: ATX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
03.09.26
|ATX-Handel aktuell: ATX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
02.09.26
|Schwache Performance in Wien: ATX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
02.09.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu CA Immobilien
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|CA Immobilien buy
|Erste Group Bank
|18.07.23
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.23
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|25.01.22
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|25.06.21
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|13.06.24
|CA Immobilien Hold
|Erste Group Bank
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|29.08.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|28.03.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CA Immobilien
|23,25
|-0,21%