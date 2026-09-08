ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein CA Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die CA Immobilien-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem CA Immobilien-Papier via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 36,25 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,759 CA Immobilien-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 64,28 EUR, da sich der Wert eines CA Immobilien-Anteils am 07.09.2026 auf 23,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 35,72 Prozent.

Zuletzt ergab sich für CA Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 2,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at