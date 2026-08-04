CA Immobilien Aktie

CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

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Lukratives CA Immobilien-Investment? 04.08.2026 10:03:42

ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in CA Immobilien eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das CA Immobilien-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die CA Immobilien-Aktie an diesem Tag bei 29,80 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die CA Immobilien-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,557 CA Immobilien-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.08.2026 auf 24,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 820,47 EUR wert. Mit einer Performance von -17,95 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war CA Immobilien jüngst 2,23 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG

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