CA Immobilien Aktie

CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

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CA Immobilien-Investition im Blick 24.03.2026 10:03:41

ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet

ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in CA Immobilien-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 24.03.2021 wurde das CA Immobilien-Papier via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der CA Immobilien-Aktie betrug an diesem Tag 36,10 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die CA Immobilien-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,770 CA Immobilien-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.03.2026 auf 23,38 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64,76 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 35,24 Prozent verringert.

Alle CA Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG

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