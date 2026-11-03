CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|CA Immobilien-Investment
|
03.11.2026 10:03:41
ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 5 Jahren eingebracht
Das CA Immobilien-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 36,75 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die CA Immobilien-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 272,109 CA Immobilien-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (21,30 EUR), wäre die Investition nun 5 795,92 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 42,04 Prozent.
Insgesamt war CA Immobilien zuletzt 1,90 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG
Nachrichten zu CA Immobilien
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02.11.26
|Aufschläge in Wien: ATX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
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|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht Abschläge (finanzen.at)
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02.11.26
|Verluste in Wien: So steht der ATX aktuell (finanzen.at)
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30.10.26
|Freitagshandel in Wien: ATX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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30.10.26
|Börse Wien: ATX sackt ab (finanzen.at)
|
29.10.26
|Optimismus in Wien: Schlussendlich Pluszeichen im ATX (finanzen.at)
|
29.10.26
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|
29.10.26
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Analysen zu CA Immobilien
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|19.10.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|19.10.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|CA Immobilien buy
|Erste Group Bank
|18.07.23
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.23
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|25.01.22
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|25.06.21
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|13.06.24
|CA Immobilien Hold
|Erste Group Bank
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|19.10.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
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