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CA Immobilien Aktie

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WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

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CA Immobilien-Investment 03.11.2026 10:03:41

ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 5 Jahren eingebracht

ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in CA Immobilien-Aktien gewesen.

Das CA Immobilien-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 36,75 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die CA Immobilien-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 272,109 CA Immobilien-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (21,30 EUR), wäre die Investition nun 5 795,92 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 42,04 Prozent.

Insgesamt war CA Immobilien zuletzt 1,90 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG

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