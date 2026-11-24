CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|CA Immobilien-Investment im Blick
|
24.11.2026 10:03:35
ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine CA Immobilien-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 24.11.2023 wurden CA Immobilien-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das CA Immobilien-Papier bei 29,50 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CA Immobilien-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 338,983 CA Immobilien-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,85 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 7 067,80 EUR wert. Damit wäre die Investition um 29,32 Prozent gesunken.
Am Markt war CA Immobilien jüngst 1,86 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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