WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2

Rentable CPI Europe-Investition? 17.11.2025 10:03:54

ATX-Wert CPI Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CPI Europe von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen CPI Europe-Einstiegs gewesen.

Am 17.11.2015 wurde die CPI Europe-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 22,61 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die CPI Europe-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 44,228 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 14.11.2025 719,15 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,26 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 28,08 Prozent.

CPI Europe war somit zuletzt am Markt 2,24 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

