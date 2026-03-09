CPI Europe Aktie
ATX-Wert CPI Europe-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CPI Europe von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurde die CPI Europe-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,45 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die CPI Europe-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 51,414 CPI Europe-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 822,62 EUR, da sich der Wert eines CPI Europe-Anteils am 06.03.2026 auf 16,00 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 17,74 Prozent verkleinert.
CPI Europe markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,21 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
