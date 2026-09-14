DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|Rentabler DO-Einstieg?
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14.09.2026 10:03:41
ATX-Wert DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DO-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
DO-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen DO-Anteile an diesem Tag bei 104,00 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das DO-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 96,154 DO-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 197,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 019,23 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 90,19 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für DO eine Börsenbewertung in Höhe von 2,17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
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