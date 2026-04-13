DO Aktie

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WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

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DO-Anlage 13.04.2026 10:03:42

ATX-Wert DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Wert DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren DO-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 13.04.2016 wurden DO-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der DO-Aktie betrug an diesem Tag 106,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die DO-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,416 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 186,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 751,41 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 751,41 EUR, was einer positiven Performance von 75,14 Prozent entspricht.

DO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

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