DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|Performance unter der Lupe
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08.06.2026 10:04:23
ATX-Wert DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DO-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand die DO-Aktie an diesem Tag bei 87,35 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die DO-Aktie investiert hat, hat nun 1,145 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 209,50 EUR, da sich der Wert eines DO-Papiers am 05.06.2026 auf 183,00 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 109,50 Prozent zugenommen.
Der DO-Wert an der Börse wurde auf 2,01 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
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