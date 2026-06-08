ATX-Wert DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in DO-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DO-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand die DO-Aktie an diesem Tag bei 87,35 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die DO-Aktie investiert hat, hat nun 1,145 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 209,50 EUR, da sich der Wert eines DO-Papiers am 05.06.2026 auf 183,00 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 109,50 Prozent zugenommen.

Der DO-Wert an der Börse wurde auf 2,01 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at