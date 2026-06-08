DO Aktie

DO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 08.06.2026 10:04:23

ATX-Wert DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Wert DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in DO-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DO-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand die DO-Aktie an diesem Tag bei 87,35 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die DO-Aktie investiert hat, hat nun 1,145 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 209,50 EUR, da sich der Wert eines DO-Papiers am 05.06.2026 auf 183,00 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 109,50 Prozent zugenommen.

Der DO-Wert an der Börse wurde auf 2,01 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

Nachrichten zu DO & CO

mehr Nachrichten