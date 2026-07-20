DO Aktie

DO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

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Rentable DO-Investition? 20.07.2026 10:04:24

ATX-Wert DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor 3 Jahren eingefahren

ATX-Wert DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren DO-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades DO-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 124,00 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,806 DO-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.07.2026 auf 204,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 164,52 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 64,52 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von DO bezifferte sich zuletzt auf 2,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

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