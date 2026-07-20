DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|Rentable DO-Investition?
|
20.07.2026 10:04:24
ATX-Wert DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades DO-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 124,00 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,806 DO-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.07.2026 auf 204,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 164,52 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 64,52 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von DO bezifferte sich zuletzt auf 2,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
Nachrichten zu DO & CO
|
09:29
|Handel in Wien: ATX Prime beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime notiert am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime verliert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwache Performance in Wien: ATX am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
17.07.26
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.07.26
|Wiener Börse-Handel ATX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
Analysen zu DO & CO
|12.06.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.05.26
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|16.02.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.05.26
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|16.02.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.05.26
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|16.02.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.10.17
|DO verkaufen
|Kepler Cheuvreux
|18.11.19
|DO neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.09.18
|DO buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
|DO Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|13.06.17
|DO Hold
|Erste Group Bank
|22.02.17
|DO neutral
|Kepler Cheuvreux
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DO & CO
|204,50
|0,25%