ATX-Wert DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DO-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die DO-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 62,80 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die DO-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,592 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.01.2026 347,13 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 218,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 247,13 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von DO belief sich zuletzt auf 2,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at