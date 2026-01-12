DO Aktie

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

Lukrative DO-Investition? 12.01.2026 10:03:45

ATX-Wert DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DO-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die DO-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 62,80 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die DO-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,592 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.01.2026 347,13 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 218,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 247,13 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von DO belief sich zuletzt auf 2,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

Analysen zu DO & CO

mehr Analysen
10.12.25 DO kaufen Erste Group Bank
15.08.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.06.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.25 DO accumulate Erste Group Bank
18.02.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel ab, während sich der deutsche Leitindex kaum verändert. An den Märkten in Fernost dominieren am Montag die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

