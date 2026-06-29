DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|DO-Anlage
|
29.06.2026 10:03:53
ATX-Wert DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 29.06.2021 wurden DO-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der DO-Anteile betrug an diesem Tag 76,90 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die DO-Aktie investierten, hätten nun 1,300 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen DO-Anteile wären am 26.06.2026 292,59 EUR wert, da der Schlussstand 225,00 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +192,59 Prozent.
Der Börsenwert von DO belief sich zuletzt auf 2,47 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
Nachrichten zu DO & CO
|
26.06.26
|Wiener Börse-Handel ATX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
26.06.26
|Verluste in Wien: ATX beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
26.06.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
25.06.26