DO Aktie

DO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

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DO-Anlage 29.06.2026 10:03:53

ATX-Wert DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Wert DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in DO-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 29.06.2021 wurden DO-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der DO-Anteile betrug an diesem Tag 76,90 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die DO-Aktie investierten, hätten nun 1,300 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen DO-Anteile wären am 26.06.2026 292,59 EUR wert, da der Schlussstand 225,00 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +192,59 Prozent.

Der Börsenwert von DO belief sich zuletzt auf 2,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

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