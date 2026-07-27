ATX-Wert DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in DO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 27.07.2021 wurde die DO-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die DO-Anteile bei 68,00 EUR. Bei einem DO-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,706 DO-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.07.2026 2 955,88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 201,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 195,59 Prozent vermehrt.

DO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at