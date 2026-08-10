DO Aktie

DO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

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Lukrative DO-Investition? 10.08.2026 10:03:54

ATX-Wert DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor einem Jahr abgeworfen

ATX-Wert DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in DO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das DO-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 201,50 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DO-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,496 DO-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 101,74 EUR, da sich der Wert eines DO-Papiers am 07.08.2026 auf 205,00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,74 Prozent angezogen.

DO wurde am Markt mit 2,25 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

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