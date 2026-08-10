DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|Lukrative DO-Investition?
|
10.08.2026 10:03:54
ATX-Wert DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das DO-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 201,50 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DO-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,496 DO-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 101,74 EUR, da sich der Wert eines DO-Papiers am 07.08.2026 auf 205,00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,74 Prozent angezogen.
DO wurde am Markt mit 2,25 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
Nachrichten zu DO & CO
|
07.08.26
|Börse Wien in Rot: ATX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freitagshandel in Wien: ATX verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
07.08.26
|Schwache Performance in Wien: ATX liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
06.08.26
|Aufschläge in Wien: Börsianer lassen ATX Prime zum Start steigen (finanzen.at)
|
06.08.26
|ATX aktuell: ATX-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
05.08.26
|Börse Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
05.08.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
05.08.26
|Wiener Börse-Handel: ATX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu DO & CO
|12.06.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.05.26
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|16.02.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.05.26
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|16.02.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.05.26
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|16.02.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.10.17
|DO verkaufen
|Kepler Cheuvreux
|18.11.19
|DO neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.09.18
|DO buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
|DO Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|13.06.17
|DO Hold
|Erste Group Bank
|22.02.17
|DO neutral
|Kepler Cheuvreux
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DO & CO
|204,00
|-0,49%