DO Aktie

DO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

Langfristige Investition 01.12.2025 10:04:31

ATX-Wert DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DO-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem DO-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 160,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das DO-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,250 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 191,25 EUR, da sich der Wert einer DO-Aktie am 28.11.2025 auf 190,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,13 Prozent vermehrt.

DO wurde am Markt mit 2,09 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

