DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|Investmentbeispiel
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26.10.2026 10:04:08
ATX-Wert DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DO-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die DO-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 72,26 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das DO-Papier investiert hätte, hätte er nun 138,389 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DO-Aktie auf 196,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 124,27 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 171,24 Prozent erhöht.
Am Markt war DO jüngst 2,15 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
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