DO Aktie

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

Langfristige Performance 19.01.2026 10:04:02

ATX-Wert DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DO von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in DO eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden DO-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die DO-Anteile bei 96,83 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 10,327 DO-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 16.01.2026 2 127,44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 206,00 EUR belief. Damit wäre die Investition 112,74 Prozent mehr wert.

DO wurde am Markt mit 2,26 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

Nachrichten zu DO & CO

