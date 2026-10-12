ATX-Wert DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DO von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen DO-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die DO-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 110,40 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die DO-Aktie investierten, hätten nun 0,906 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 195,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 176,63 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +76,63 Prozent.

Zuletzt ergab sich für DO eine Börsenbewertung in Höhe von 2,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at