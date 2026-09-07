ATX-Wert DO-Aktie: So viel hätte eine Investition in DO von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die DO-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem DO-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 224,50 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die DO-Aktie investiert hat, hat nun 4,454 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 917,59 EUR, da sich der Wert eines DO-Papiers am 04.09.2026 auf 206,00 EUR belief. Damit wäre die Investition 8,24 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete DO eine Marktkapitalisierung von 2,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at