DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|Performance im Blick
|
05.10.2026 10:03:43
ATX-Wert DO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DO-Investment von vor einem Jahr verloren
Das DO-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 222,50 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 44,944 DO-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 674,16 EUR, da sich der Wert eines DO-Papiers am 02.10.2026 auf 193,00 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 13,26 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte DO einen Börsenwert von 2,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
Nachrichten zu DO & CO
|
15:58
|Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt am Montagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel in Wien: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im ATX (finanzen.at)
|
02.10.26
|Börse Wien: ATX Prime zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
02.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freitagshandel in Wien: ATX nachmittags kaum bewegt (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freitagshandel in Wien: Am Freitagmittag Gewinne im ATX (finanzen.at)
|
02.10.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
02.10.26
|Schwache Performance in Wien: ATX zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu DO & CO
|12.06.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.05.26
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|16.02.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.05.26
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|16.02.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.05.26
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|16.02.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.10.17
|DO verkaufen
|Kepler Cheuvreux
|18.11.19
|DO neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.09.18
|DO buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
|DO Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|13.06.17
|DO Hold
|Erste Group Bank
|22.02.17
|DO neutral
|Kepler Cheuvreux
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DO & CO
|195,20
|1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.