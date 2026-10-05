ATX-Wert DO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DO-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen DO-Investment verlieren können.

Das DO-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 222,50 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 44,944 DO-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 674,16 EUR, da sich der Wert eines DO-Papiers am 02.10.2026 auf 193,00 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 13,26 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte DO einen Börsenwert von 2,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at