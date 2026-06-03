ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erste Group Bank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Erste Group Bank-Investment verdienen können.

Am 03.06.2021 wurde die Erste Group Bank-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 34,56 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investiert hat, hat nun 28,935 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.06.2026 auf 102,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 974,54 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 197,45 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Erste Group Bank einen Börsenwert von 39,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at