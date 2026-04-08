Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

Langfristige Performance 08.04.2026 10:03:55

ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erste Group Bank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Erste Group Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Erste Group Bank-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 29,27 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Erste Group Bank-Papier investiert hätte, hätte er nun 341,647 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Erste Group Bank-Papiers auf 94,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 217,29 EUR wert. Mit einer Performance von +222,17 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Erste Group Bank einen Börsenwert von 36,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

12.03.26 Erste Group Bank kaufen UBS AG
03.03.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
03.03.26 Erste Group Bank verkaufen Baader Bank
27.02.26 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
03.02.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
