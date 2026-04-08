Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
08.04.2026 10:03:55
ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erste Group Bank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die Erste Group Bank-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 29,27 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Erste Group Bank-Papier investiert hätte, hätte er nun 341,647 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Erste Group Bank-Papiers auf 94,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 217,29 EUR wert. Mit einer Performance von +222,17 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Erste Group Bank einen Börsenwert von 36,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Erste Group Bank AG
|12.03.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|03.03.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|27.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
