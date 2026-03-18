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Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Frühe Anlage 18.03.2026 10:04:50

ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Erste Group Bank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Erste Group Bank-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 25,25 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Erste Group Bank-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 396,040 Erste Group Bank-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.03.2026 36 653,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 92,55 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 266,53 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Erste Group Bank belief sich zuletzt auf 35,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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