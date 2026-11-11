Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Rentables Erste Group Bank-Investment? 11.11.2026 10:03:54

ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Erste Group Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Erste Group Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Erste Group Bank-Anteile bei 33,86 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Erste Group Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 2,953 Erste Group Bank-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Erste Group Bank-Aktien wären am 10.11.2026 347,61 EUR wert, da der Schlussstand 117,70 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +247,61 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Erste Group Bank bezifferte sich zuletzt auf 44,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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