ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Erste Group Bank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Erste Group Bank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Erste Group Bank-Anteile 17,49 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 571,755 Erste Group Bank-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.10.2023 auf 33,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 016,58 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 90,17 Prozent gesteigert.

Erste Group Bank war somit zuletzt am Markt 13,47 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

