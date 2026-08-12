Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Lohnende Erste Group Bank-Anlage?
|
12.08.2026 10:04:01
ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Erste Group Bank-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 85,80 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investiert hat, hat nun 116,550 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 020,98 EUR, da sich der Wert eines Erste Group Bank-Anteils am 11.08.2026 auf 120,30 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40,21 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Erste Group Bank einen Börsenwert von 47,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
12.08.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
12.08.26
|Gewinne in Wien: ATX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.08.26
|Börse Wien: ATX im Plus (finanzen.at)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
12.08.26
|Zuversicht in Wien: ATX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
12.08.26
|Freundlicher Handel in Wien: Zum Start Pluszeichen im ATX (finanzen.at)
Analysen zu Erste Group Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|121,90
|1,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.