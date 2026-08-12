Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Lohnende Erste Group Bank-Anlage? 12.08.2026 10:04:01

ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor einem Jahr eingebracht

ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Erste Group Bank-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Erste Group Bank-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 85,80 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investiert hat, hat nun 116,550 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 020,98 EUR, da sich der Wert eines Erste Group Bank-Anteils am 11.08.2026 auf 120,30 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40,21 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Erste Group Bank einen Börsenwert von 47,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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