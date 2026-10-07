Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Erste Group Bank-Anlage 07.10.2026 10:03:42

ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor einem Jahr eingefahren

ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Erste Group Bank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit der Erste Group Bank-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 84,75 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investierten, hätten nun 11,799 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 116,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 372,27 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 37,23 Prozent.

Insgesamt war Erste Group Bank zuletzt 44,63 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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