ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Erste Group Bank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Erste Group Bank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 23.12.2015 wurden Erste Group Bank-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28,65 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,490 Erste Group Bank-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 352,88 EUR, da sich der Wert eines Erste Group Bank-Anteils am 23.12.2025 auf 101,10 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 252,88 Prozent vermehrt.

Erste Group Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 38,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at