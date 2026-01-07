Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Erste Group Bank-Anlage
|
07.01.2026 10:03:58
ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Erste Group Bank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Erste Group Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 32,35 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 30,912 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Erste Group Bank-Aktie auf 104,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 233,38 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 223,34 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Erste Group Bank einen Börsenwert von 40,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|104,70
|0,77%