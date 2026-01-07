Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

Erste Group Bank-Anlage 07.01.2026 10:03:58

ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Erste Group Bank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Erste Group Bank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Erste Group Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 32,35 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 30,912 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Erste Group Bank-Aktie auf 104,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 233,38 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 223,34 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Erste Group Bank einen Börsenwert von 40,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

Analysen zu Erste Group Bank AG

09.12.25 Erste Group Bank kaufen UBS AG
02.12.25 Erste Group Bank overweight Barclays Capital
24.11.25 Erste Group Bank overweight Morgan Stanley
05.11.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
03.11.25 Erste Group Bank Equal weight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Erste Group Bank AG 104,70 0,77% Erste Group Bank AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

