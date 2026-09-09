Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Erste Group Bank-Investmentbeispiel 09.09.2026 10:03:55

ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Erste Group Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Erste Group Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Erste Group Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Das Erste Group Bank-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Erste Group Bank-Papiers betrug an diesem Tag 83,90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,192 Erste Group Bank-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.09.2026 auf 123,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147,32 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 47,32 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Erste Group Bank belief sich jüngst auf 48,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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