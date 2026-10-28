Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Erste Group Bank-Anlage unter der Lupe 28.10.2026 10:03:56

ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Erste Group Bank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 28.10.2016 wurde die Erste Group Bank-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Erste Group Bank-Aktie an diesem Tag bei 29,48 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 33,927 Erste Group Bank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 107,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 636,98 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 263,70 Prozent angewachsen.

Der Erste Group Bank-Wert an der Börse wurde auf 41,64 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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