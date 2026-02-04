Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Frühe Anlage
|
04.02.2026 10:04:58
ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Erste Group Bank-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 35,31 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 283,206 Erste Group Bank-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.02.2026 31 379,21 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 110,80 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 31 379,21 EUR entspricht einer Performance von +213,79 Prozent.
Der Börsenwert von Erste Group Bank belief sich zuletzt auf 42,84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
05.02.26
|Verluste in Wien: ATX Prime präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in Wien: ATX Prime schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
05.02.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime fällt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
05.02.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
04.02.26
|Freundlicher Handel in Wien: Börsianer lassen ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
04.02.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.02.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)