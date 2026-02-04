Erste Group Bank Aktie

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

Frühe Anlage 04.02.2026 10:04:58

ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Erste Group Bank gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Erste Group Bank-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 35,31 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 283,206 Erste Group Bank-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.02.2026 31 379,21 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 110,80 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 31 379,21 EUR entspricht einer Performance von +213,79 Prozent.

Der Börsenwert von Erste Group Bank belief sich zuletzt auf 42,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

