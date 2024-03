ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde die Erste Group Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 28,03 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,568 Erste Group Bank-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 132,54 EUR, da sich der Wert einer Erste Group Bank-Aktie am 05.03.2024 auf 37,15 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 32,54 Prozent.

Der Börsenwert von Erste Group Bank belief sich zuletzt auf 14,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at