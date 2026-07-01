Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Erste Group Bank-Investment? 01.07.2026 10:04:13

ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor 5 Jahren verdient

ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Erste Group Bank-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Erste Group Bank-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Erste Group Bank-Anteile bei 31,90 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Erste Group Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 313,480 Erste Group Bank-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 36 708,46 EUR, da sich der Wert eines Erste Group Bank-Anteils am 30.06.2026 auf 117,10 EUR belief. Mit einer Performance von +267,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Erste Group Bank jüngst 44,63 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

mehr Nachrichten