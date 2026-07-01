Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Profitables Erste Group Bank-Investment?
|
01.07.2026 10:04:13
ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Erste Group Bank-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Erste Group Bank-Anteile bei 31,90 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Erste Group Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 313,480 Erste Group Bank-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 36 708,46 EUR, da sich der Wert eines Erste Group Bank-Anteils am 30.06.2026 auf 117,10 EUR belief. Mit einer Performance von +267,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Erste Group Bank jüngst 44,63 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
17:59
|Mittwochshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Zurückhaltung in Wien: ATX präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Mittwochshandel in Wien: ATX verliert am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Wien: ATX Prime zum Start im Minus (finanzen.at)
|
30.06.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.06.26