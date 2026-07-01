ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Erste Group Bank-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Erste Group Bank-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Erste Group Bank-Anteile bei 31,90 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Erste Group Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 313,480 Erste Group Bank-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 36 708,46 EUR, da sich der Wert eines Erste Group Bank-Anteils am 30.06.2026 auf 117,10 EUR belief. Mit einer Performance von +267,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Erste Group Bank jüngst 44,63 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at