Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Frühes Investment
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29.07.2026 10:03:44
ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Erste Group Bank-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 32,36 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Erste Group Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,090 Erste Group Bank-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.07.2026 auf 113,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 351,98 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 251,98 Prozent.
Erste Group Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 44,51 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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