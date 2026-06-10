Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Langfristige Anlage
|
10.06.2026 10:04:15
ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Erste Group Bank von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Erste Group Bank-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Erste Group Bank-Anteile bei 21,40 EUR. Bei einem Erste Group Bank-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 467,290 Erste Group Bank-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.06.2026 auf 102,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48 084,11 EUR wert. Damit wäre die Investition 380,84 Prozent mehr wert.
Erste Group Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 39,19 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
17:59
|Börse Wien in Rot: ATX Prime zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
17:59
|Schwacher Handel: ATX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Wien: ATX Prime in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29