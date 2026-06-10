ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Erste Group Bank von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Erste Group Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Erste Group Bank-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Erste Group Bank-Anteile bei 21,40 EUR. Bei einem Erste Group Bank-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 467,290 Erste Group Bank-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.06.2026 auf 102,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48 084,11 EUR wert. Damit wäre die Investition 380,84 Prozent mehr wert.

Erste Group Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 39,19 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at