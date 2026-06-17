ATX-Wert EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EVN-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in EVN eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die EVN-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,19 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,814 EVN-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 289,01 EUR, da sich der Wert einer EVN-Aktie am 16.06.2026 auf 29,45 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 189,01 Prozent angewachsen.

EVN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at