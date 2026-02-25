EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
Investmentbeispiel
|
25.02.2026 10:04:07
ATX-Wert EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das EVN-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die EVN-Aktie an diesem Tag bei 9,95 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1 005,530 EVN-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.02.2026 29 562,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,40 EUR belief. Damit wäre die Investition um 195,63 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte EVN einen Börsenwert von 5,19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
