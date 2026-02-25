EVN Aktie

EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

Investmentbeispiel 25.02.2026 10:04:07

ATX-Wert EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in EVN-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das EVN-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die EVN-Aktie an diesem Tag bei 9,95 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1 005,530 EVN-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.02.2026 29 562,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,40 EUR belief. Damit wäre die Investition um 195,63 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte EVN einen Börsenwert von 5,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

06.01.26 EVN verkaufen Baader Bank
30.12.25 EVN kaufen Erste Group Bank
18.12.25 EVN Reduce Baader Bank
08.12.25 EVN verkaufen Baader Bank
15.10.25 EVN kaufen Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel

EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,30 -0,34% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
