Wer vor Jahren in EVN eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die EVN-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 27,35 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die EVN-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,563 EVN-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (30,70 EUR), wäre die Investition nun 1 122,49 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,25 Prozent gesteigert.

EVN war somit zuletzt am Markt 5,55 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at