ATX-Wert EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in EVN-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 23.09.2023 wurde die EVN-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 24,75 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 404,040 EVN-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 28,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 434,34 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 14,34 Prozent vermehrt.

EVN wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,04 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at