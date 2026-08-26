ATX-Wert EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in EVN-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das EVN-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das EVN-Papier bei 21,80 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die EVN-Aktie investierten, hätten nun 45,872 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der EVN-Aktie auf 28,35 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 300,46 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,05 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete EVN eine Marktkapitalisierung von 5,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at