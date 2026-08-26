EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Lohnende EVN-Investition?
|
26.08.2026 10:03:29
ATX-Wert EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das EVN-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das EVN-Papier bei 21,80 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die EVN-Aktie investierten, hätten nun 45,872 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der EVN-Aktie auf 28,35 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 300,46 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,05 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete EVN eine Marktkapitalisierung von 5,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|
10:03
|ATX-Wert EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.08.26
|Freundlicher Handel in Wien: Am Mittag Pluszeichen im ATX (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
21.08.26
|Freitagshandel in Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
21.08.26
|ATX aktuell: ATX notiert zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
19.08.26
|Schwacher Handel: ATX leichter (finanzen.at)
|
19.08.26
|ATX-Papier EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EVN-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.05.26
|EVN add
|Baader Bank
|03.04.26
|EVN
|Barclays Capital
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.05.26
|EVN add
|Baader Bank
|03.04.26
|EVN
|Barclays Capital
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|15.10.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.08.25
|EVN add
|Baader Bank
|17.06.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|18.12.25
|EVN Reduce
|Baader Bank
|08.12.25
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|11.04.17
|EVN neutral
|Deutsche Bank AG
|02.03.17
|EVN neutral
|Kepler Cheuvreux
|02.03.17
|EVN Hold
|Deutsche Bank AG
|01.03.17
|EVN Hold
|Deutsche Bank AG
|18.02.16
|EVN neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,50
|0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.