ATX-Wert EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in EVN-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 17.04.2019 wurden EVN-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,576 EVN-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.04.2024 gerechnet (25,75 EUR), wäre das Investment nun 195,08 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 95,08 Prozent.

Alle EVN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at