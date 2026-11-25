Wer vor Jahren in EVN eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das EVN-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das EVN-Papier an diesem Tag 25,70 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 389,105 EVN-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (30,50 EUR), wäre das Investment nun 11 867,70 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 18,68 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von EVN bezifferte sich zuletzt auf 5,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at