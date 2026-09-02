EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Lohnende EVN-Anlage?
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02.09.2026 10:03:27
ATX-Wert EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor 5 Jahren eingefahren
Die EVN-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen EVN-Anteile an diesem Tag bei 24,40 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 409,836 EVN-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der EVN-Aktie auf 29,25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 987,70 EUR wert. Damit wäre die Investition um 19,88 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von EVN betrug jüngst 5,25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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