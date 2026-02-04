EVN Aktie

EVN Aktie

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

Profitable EVN-Anlage? 04.02.2026 10:04:58

ATX-Wert EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren EVN-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden EVN-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das EVN-Papier an diesem Tag bei 22,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das EVN-Papier investiert hätte, hätte er nun 438,596 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.02.2026 auf 28,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 675,44 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 26,75 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von EVN bezifferte sich zuletzt auf 5,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

